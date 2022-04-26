العاصمة: حجز قنطارين من لحوم الدواجن بباب الوادي

تمكّنت كل من فرقة الشرطة العامة وعناصر الأمن الحضري الأول بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، بالتنسيق مع أعوان الرقابة لمفتشية التجارة بالعاصمة، من حجز كمية كبيرة من اللحوم.

حيث تم خلال خرجة ميدانية تفقدية للمحلات التجارية المتواجدة بإقليم الإختصاص من سحب وتحويل 202 كلغ من لحم الدواجن.

وجاء ذلك، بسبب عدم احترام شروط التبريد، حيث سحب وإتلاف لحوم مفرومة و18 كلغ من اللحوم البيضاء و 7 كلغ من اللحوم الحمراء.

كما تمّ تحسيس وإعذار 20 تاجرا آخرا لمحاربة الظاهرة وذلك بضرورة احترام شروط النظافة وشروط تبريد اللحوم. مع فرمها وقت وبكمية طلب الزبون وعدم استغلال الأرصفة في عرض السلع خارج المحلات التجارية.

هذا وجاءت هذه العملية، في إطار محاربة الاحتكار والمضاربة وقمع الغش وكذا ظاهرة عرض السلع خارج المحلات التجارية.

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