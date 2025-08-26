العاصمة: حجز كمية جديدة من “الكوكايين”

تمكنت شرطة العاصمة ممثلة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية اسطاوالي بحر الأسبوع المنصرم من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص. وضبط 3 كغ و150 غ من المخدرات الصلبة “كوكايين” و2640 كبسولة من نوع بريغابالين.

ونفذت العملية عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. ليتم تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعا. مع ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة داخل مسكن أحد المشتبه فيهم.

ومكنت أيضا من ضبط و استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ200 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. إضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام والأنواع.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الشراقة وفقا لملف إجراءات جزائية.