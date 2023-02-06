العاصمة.. حجز كمية معتبرة من المكملات الغذائية

تمكنت قيادة الدرك الوطني ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، من حجز كمية معتبرة من المكملات الغذائية.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن هذه العملية تمت بعد ورود معلومات مؤكدة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس، مفادها وجود شخصين يقومان بممارسة أنشطة تجارية من شأنها الإضرار بالصحة العمومية والإقتصاد الوطني متمثلة في البيع بالجملة لمنتجات غذائية موجهة للإستهلاك البشري في شكل مكملات غذائية بمختلف الأنواع ( شكولاطة، مشروبات وعسل).

وأوضح المصدر نفسه، أنه وبعد إستفاء الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر تم تفتيش المستودع وتوقيف المعنيين ليتم حجز 4653 وحدة من المكملات الغذائية.

وإستكمالاً للتحقيق -يضيف البيان-، تم إرسال عينات من المحجوزات إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي بدائرة الأمن الغذائي لمعرفة مدى إحتوائها على مواد صيدلانية.

وسيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد إستفاء الإجراءات القانونية.