العاصمة: حجز ما يقارب 180 ألف قرص من المؤثرات العقلية بالدار البيضاء

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء. من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم عن قضية حيازة قصد العرض لبيع مؤثرات عقلية ومخدرات من نوع القنب الهندي.

وتم خلال قضية الحال ضبط وحجز ما يقارب 180 ألف قرض من المؤثرات العقلية. 14 كلغ من المخدرات من نوع القنب الهندي و81 غ مخدرات صلبة من نوع إكستازي. بالإضافة إلى دراجة نارية ومركبة سياحية تستعملان في نقل السموم و4 هواتف نقالة.

وبعد إتمام جميع الإجراءات القضائية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء. عن قضية التهريب الدولي للمؤثرات العقلية ذات المنشأ الأجنبي. النقل، التخرين، الحيازة لغرض العرض على الغير بطريقة غير رعية للمخدرات. والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.