العاصمة.. حجز مسحوق “اكستازي” ووصفات طبية من أطباء الامراض العقلية

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق وردي خاص بالمخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” و 150 قرص مؤثر عقلي.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان مديرية الأمن الوطني، إلى أنه “على إثر دوريات روتينية لفرقة الشرطة القضائية التابعة لذات أمن المقاطعة لفت انتباههم مركبة سياحية متوقفة على متنها شخصين أحدهما من جنس أنثى بالإضافة إلى شخص واقف بجوارهما.”.

وتم التقرب منهم وإخضاعهم لعملية الملامسة الجسدية القانونية حيث أسفرت العملية على ضبط كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق وردي خاص بالمخدرات الصلبة من نوع إكستازي و150 قرص مؤثر عقلي”.

وأضاف المصدر أن العملية مكنت من حجز قارورة من المؤثرات العقلية، وصفتان طبيتان صادرتان عن طبيب مختص في الأمراض العقلية، وصفتان طبيتان صادرتان عن طبيب عام وصفة طبية صادرة عن طبيب مختص في الأعصاب ثلاث هواتف نقّالة ومبلغ مالي قدره 67.780 دينار.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بوضع إثنين منهما الحبس المؤقت فيما تمّ إخلاء سبيل الفتاة.