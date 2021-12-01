العاصمة: حجز مهلوسات وقنب هندي وتوقيف 5 مروجين

تمكنت مصالح أمن العاصمة ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت من الإطاحة بمجموعة إجرامية تروج وتبيع المخدرات والمهلوسات.

وحسب مصالح أمن العاصمة، فقد أسفرت هذه العملية عن توقيف 5 أشخاص، مشتبه فيهم وحجز 2279 قرص من المؤثرات العقلية.

كما تم حجز أكثر من 1 كلغ من القنب الهندي بالاضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ 140.230 دج و6 هواتف نقالة. وتم ضبط أسلحة بيضاء.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة إقليميا.

إقرا أيضا:

كما تمكنت قوات الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط مروج مهلوسات. وحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وفي بيان لامن الولاية، فقد تمكنت ذات العناصر من حجز قرابة 16 ألف كبسولة بريغابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا. و ذلك بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين.

كما تم توقيف شخص وحجز مركبة سياحية كان يستخدمها في الترويج والنقل بين ولاية قسنطينة وولاية أخرى شرقية

بالمقابل و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضده تم تقديمه اام النيابة المحلية بمحكمة قسنطينة الابتدائية.

حجز 3 آلاف قرص مهلوس بالجلفة

كما تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية في أمن دائرة عين وسارة، 100 كلم شمال غرب عاصمة الولاية الجلفة. في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، الأسبوع الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهم، في العقد الرابع ، مسبوق قضائيا. لتورطه في حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية في مسكنه قصد الترويج.

وحسب مصادر رسمية لـ”النهار”، فإن العملية جاءت إثر تلقي عناصر ذات الفرقة الأمنية لمعلومات. مفادها وجود كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمسكن أحد المشتبه فيهم بمدينة عين وسارة.

ليتم بعدها وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكن المشتبه فيه الذي عثر بداخله على مؤثرات العقلية قدرها 3075 قرص مهلوس. ومبلغ مالي قيمته 326400 دج من عائدات الترويج، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص في عين وسارة. الذي أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، ليتم إيداعه الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية لعين وسارة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp