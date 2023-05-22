العاصمة.. حجز 10 كلغ مخدرات وتوقيف 5 أشخاص في الدويرة

تمكنت عناصر الأمن الوطني في العاصمة، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، ومسبوقين قضائيا. حيث جاءت أطوار العملية بعد وصول معلومات حول وجود شخص مشتبه فيه يقوم بترويج المخدرات.

كما تم توقيف الشخص في حالة تلبس من قبل عناصر الأمن الحضري الثالث بالدويرة. وهو بصدد ترويج هاته السموم على مستوى أحد أحياء المدينة .

ومواصلة لمجريات القضية قامت الضبطية القضائية بتنفيذ إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه الذي كان إيجابي حسب بيان الأمن الوطني. حيث ضبط بداخل سيارته التي مركونة أمام مسكنه العائلي “بصندوقها الخلفي” حقيبة سوداء بها كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 10 كلغ و 258 غرام من القنب الهندي على شكل صفائح كبيرة مغلفة و ميزانين إلكترونيين.

واستكمالا للتحريات التي قامت بها المصلحة ذاتها، تم توقيف 4 أشخاص آخرين مشتبه فيهم، كانوا يقومون بترويج المخدرات. والمؤثرات العقلية. وإخفائها بأحد البنايات المهجورة، أين تم حجز 915 قرص من المؤثرات العقلية. وكذا مبلغ مالي يقدر بـ 464000 دج من عائدات ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية. و ثلاثة 3 أسلحة بيضاء و 5هواتف نقالة.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.