العاصمة: حجز 11 طن من السكر يستعمل كبديل لمادة كيميائية تضاف للخرسانة

تمكن عناصر فرقة حماية البيئة للدرك الوطني بالجزائر العاصمة من حجز كمية معتبرة من مادة السكر المدعم.

وجاءت العملية في إطار المراقبة العامة للإقليم ومن أجل مكافحة ظاهرة المضاربة بالسلع الأساسية ذات الإستهلاك الواسع وحماية المستهلك. كما وردت معلومات مؤكدة للفرقة مفادها قيام شركة مختصة في الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة يقوم أصحابها بإقتناء وتخزين مادة السكر المدعم. وإستعماله كبديل لمادة كميائية في صناعة المضافات على الخرسانة.

وبعد إستيفاء الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا وبالتنسيق مع أعوان التجارة لولاية الجزائر تمت مداهمة الشركة. حيث تم ضبط وحجز 11250 كغ من مادة السكر و34000 لتر من مادة المضاف الخرساني المصنوع من السكر. مع توقيف أربعة أشخاص متورطين في القضية.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة سيتم تقديم المعنين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل جنحة المضاربة غير المشروعة بما فيها تخزين مواد كثيرة الطلب لإحداث ندرة في السوق. إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية، تحويل بضاعة عن طابعها الإمتيازي، الغش بأي وسيلة كانت (التركيبة)، عدم مطابقة وسم المنتوج.

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