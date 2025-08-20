العاصمة: حجز 13.5 قنطار من الدجاج الفاسد موجهة للاستهلاك البشري

تمكن مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي موسى كتيبة براقي من توقيف شاحنة مخصصة للنقل بالتبريد. محملة بكمية من اللحوم البيضاء (دجاج) بوزن إجمالي يقدر بـ13.5 قنطار بقيمة مالية قدرها 43 مليون سنتيم.

وهذا دون امتلاك الشهادة الصحية للمنتجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني، وعدم امتلاك الفوترة. وكذا انبعاث روائح جراء عدم احترام شروط التبريد وكذا النظافة. حيث كان سائق الشاحنة بصدد نقل هذه اللحوم البيضاء. لتوزيعها بالمحلات على مستوى مختلف البلديات بولاية الجزائر.

وتم توقيف الشاحنة وسائقها واقتياده لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية. بعد معاينة اللحوم البيضاء المحجوزة من طرف الطبيبة البيطرية المعتمدة. تبين أن البضاعة المحجوزة غير صالحة للاستهلاك.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء.