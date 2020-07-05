العاصمة.. حجز 1560 قرص مهلوس وتوقيف شخصين في حالة تلبس

وأوضح البيان أن “قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية لحسين داي، إثر ورود معلومة مؤكدة مفادها عزم شخص مسبوق قضائيا القيام بابرام صفقة بيع للمؤثرات العقلية لشخص آخر، مع تحديد جيد لأوصافهما، وذلك على مستوى مدخل شارع محمد بلوزداد”.

وأضاف البيان أنه “استغلالا لتلك المعلومة تم وضع خطة محكمة للترصد للمشتبه فيهما أين تم معاينة شخصين تنطبق عليهما الأوصاف التي وردت في المعلومة، أحدهما يحمل كيسا بلاستيكيا، ليتم الإيقاع بهما في حالة تلبس، حيث وبعد تفتيش الكيس تم العثور بداخله على 8 علب لحبوب ملهوسة من نوع برقابالين قدرت ب 1.560 قرص”.

وبعد استكمال كل الاجراءات القانونية في هذا الشأن، تم تقديم الأطراف أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا التي أمرت بإيداع المشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت، حسب ذات المصدر.