العاصمة..حجز 19 مليون وحدة من المفرقعات بقيمة 16 مليار سنتيم

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بحر هذا الأسبوع، في عملية نوعية، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 13 شخص، ينحدرون من ولايات الجزائر العاصمة، بجاية وقسنطينة، مختصة في تبييض عائدات إجرامية من خلال التهريب الدولي للمواد المحظورة (الألعاب النارية).

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه العملية التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا مكنت من حجز مايلي :

-19 مليون وحدة من المفرقعات من مختلف الأصناف والألعاب النارية، بقيمة سوقية تقدر بـ 16 مليار سنتيم.

-03 كلغ من المعدن الأصفر (الذهب).

-دفاتر عقارية وعقود ملكية لشقتين سكنيتين بأحياء راقية.

-03 سفن صيد.

-سيارتين 02 ودراجة نارية من الحجم الكبير.

-01 مليار و300 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

كما تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليمياعن قضية تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي للبضائع المحظورة، التهرب الضريبي، التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية، سوء إستغلال الوظيفة، تبييض العائدات الإجرامية والمشاركة.