العاصمة: حجز 23 كلغ من المخدرات وأكثر من 17 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، من حجز أكثر من 25 كلغ من المخدرات. وأكثر من 17 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكنت في عملية نوعية من حجز 23 كلغ و550 غ من القنب الهندي. بالإضافة إلى 17520 قرص مهلوس. وكذا مبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات قدر بـ 100 ألف دج. مع حجز سيارة سياحية و5 هواتف نقالة.

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