العاصمة.. حجز 2448 قارورة من المشروبات الكحولية

تمكنت مصالح أمن العاصمة من حجز 2448 قارورة من المشروبات الكحولية.

وأفادت المديرية العامة للامن الوطني، في بيان لها، أن مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في مصالح أمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، اوقفت أربعة أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم 3 نسوة.

في قضية البيع غير الشرعي للمشروبات الكحولية، مع إنشاء محل للفسق وحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات لغرض الاستهلاك.

وحسب ذات المصالح، فإن العملية تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

وأسفرت عن حجز 2448 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، سلاح أبيض محظور، قارورة غاز مسيل للدموع، قطعة مخدرات ومبلغ مالي قدره 11 ألف دينار من عائدات هذا النشاط التجاري غير المرخص.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.