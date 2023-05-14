العاصمة: حجز 31 كلغ من القنب الهندي و183 ألف قرص مهلوس خلال 4 أشهر

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة من حجز أكثر من 31 كلغ من القنب الهندي وما يفوق 183 ألف مؤثر عقلي وكمية من المخدرات الصلبة. خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

وحسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المصالح، فإنه وسعيا منها لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. تسهر مصالح أمن ولاية الجزائر على وضع مخطط أمني عملياتي لضمان سلامة المواطن وحماية ممتلكاته حفاظا على الأمن والسكينة. بالإضافة كذلك إلى دحر ومحاربة الجريمة بكل أنواعها بمداهمة بؤرها والنقاط السوداء في الأحياء السكنية.

كما عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في الفرق العملياتية للشرطة القضائية خلال الـ 04 أشهر الأولى من السنة الجارية. 18927 قضية إستهلاك ومتاجرة بالمخدرات بمختلف الأنواع بما فيها القنب الهندي. المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، تورط فيها 19491 شخصا.

وأشار البيان، إلى أن المشتبه فيهم في هذه القضايا حاولوا خلق حالة الرعب واللاأمن في أوساط الأحياء السكنية. من خلال المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الخامس والسادس. لغرض الإعتداء الجسدي والتعدي على القوة العمومية. بالإضافة كذلك إلى التحريض على التجمهر والإخلال بالنظام والسكينة العامة.

كما أفضت التحريات المعمقة في جل القضايا إلى أن أسباب الشجارات في الطريق العام هي الإختلاف بين عصابات الأحياء الشعبية بسبب إبرام صفقات مشبوهة. خاصة بالمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار ذات المصدر، إلى أنه تم خلال هذه الفترة بالعاصمة ضبط وحجز (31كلغ و164غ) من المخدرات من نوع القنب الهندي. (173غ) من المخدرات الصلبة ما يعرف بـ”التشوتشنة” (02 كلغ و841.42 غرام) من الكوكايين. (743.60) غرام من الهيروين, (07 كلغ و260غ) من المارخوانا و(183.454) قرصا من المؤثرات العقلية”.

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