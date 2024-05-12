العاصمة: حجز 3250 قرص من المخدرات الصلبة

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لمقاطعة الشرطة القضائية الأولى بأمن ولاية الجزائر بحر هذا الأسبوع. من تحييد نشاط شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع “الإكستازي”. مع توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 27 سنة إلى 29 سنة .

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بالعاصمة. عملية التتبع والتحري لمحققي المصلحة توجت بتوقيفه رفقة شريكه. وتفتيش مركبته التي تم العثور بها على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “إكستازي “.

أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز (3250) قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي”.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.