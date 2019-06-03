العاصمة.. حجز 6 كلغ من الكيف وتوقيف أزيد من 1200 مشتبه به خلال رمضان

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر رمضان 6 كلغ من القنب الهندي، وتوقيف أزيد من 1200 مشتبه به.

وحسبما جاء يوم الاثنين في بيان عن ذات الجهاز الامني، ان مصالح أمن ولاية الجزائر ومن خلال التشكيل الأمني

المسخّر خلال شهر رمضان المبارك و الذي بلغ 10 آلاف شرطي تمت معالجة العديد من القضايا الخاصة

بتأمين الممتلكات والأشخاص، بالإضافة الى توفير الانسيابية المرورية والمحافظة على أرواح المواطنين.

ومن بين القضايا المعالجة تلك الخاصة بالمتجارة في المخدرات، حيث تم تسجيل خلال شهر رمضان 1176 قضية

أوقف على إثرها 1213شخص، مع حجز 6 كلغ من القنب الهندي.