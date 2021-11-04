العاصمة: حجز 7 طن و458 كغ من الدجاج الفاسد

عالجت مصالح أمن العاصمة، ممثلة في الأمن الحضري الأول تسالة المرجة بأمن بئر توتة قضية حيازة وبيع مواد فاسدة. وغير صالحة للإستهلاك ومغشوشة.

وتمت العملية حين أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة شاحنة نفعية ذات تبريد، وعند مراقبتها تم ضبط كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة. قدرت بـ7 طن و485 كلغ وبعد معاينتها من طرف المصالح المختصة تم التأكيد أنها فاسدة وغير صالحة للإستهلاك.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بالعاصمة.

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تمكنت عناصر من مديرية التجارة ومنظمة حماية المستهلك بالتنسيق مع أفراد من الأمن الحضري 22. من احباط محاولة تسويق كمية معتبرة من اللحم المفروم. بعد مداهمة لمحل جزارة بحي البحيرة الصغيرة “بتيلاك” في وهران.

العملية التي تم تنفيذها استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط صاحب محل الجزار المشبوه. أسفرت عن حجز ما يقارب 12 كلغ من اللحم المفروم كان مجهزا للتسويق.

فيما تم العثور أيضا على كميات كبيرة من مادة كيماوية متمثلة في أملاح النترات المستخدمة في حفظ الجثث كان يستعملها صاحب المحل في حفظ لون اللحم المفروم الفاسد.

كما تمكنت خلال ذات الأسبوع، فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط محل قصابة. تستعمل مادة حفظ جثث الموتى لحفظ اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة بغرض تسويقها.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد قيام “بوشي” بحي “قمبيطة” بتجهيز لحوم بيضاء وحمراء فاسدة. وخلطها بمواد كيميائية متمثلة في مادة حفظ جثث البشر. كان بصدد تسويقها للمحلات والمطاعم بالولاية.

وعليه وضعت خطة محكمة لمداهمة المحل من طرف أفراد فصيلة الأبحاث. مدعمين بافراد الأمن والتدخل واعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش. وتم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بفرم اللحوم البيضاء المعروضة للبيع والموجهة للاستهلاك البشري مستعملين هذه المادة للحفاظ على لونها.

حجز 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بالمدية..

كما حجزت أمس مصالح امن دائرة عين بوسيف بالمدية، ليلة أمس، 7 قناطير من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك البشري. وذلك اثر دورية لرجال الشرطة، اين تم ايقاشخص كان على متن شاحنة تجارية.

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