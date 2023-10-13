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أخبار الجزائر

العاصمة: حجز 7 كلغ من المخدرات وأكثر من 50 ألف قرص مهلوس شهر سبتمبر

بقلم أمينة داودي
العاصمة: حجز 7 كلغ من المخدرات وأكثر من 50 ألف قرص مهلوس شهر سبتمبر
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عالجت مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة (6920) قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، بالأموال والممتلكات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة و كذا الجرائم المعلوماتية.

وفي حصيلة سجلتها شرطة العاصمة خلال شهر سبتمبر المنصرم وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. تمكنت مختلف المصالح العملياتية بالميدان من حجز كميات معتبرة من المخدرات و المخدرات الصلبة. وصل وزنها إلى: 07 كيلوغرام و (828)غرام من مخدرات (القنب الهندي). (290.74) غرام من مادة الهيروين ،(149.13) غرام من الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى حجز 50344 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع.

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