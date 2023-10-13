العاصمة: حجز 7 كلغ من المخدرات وأكثر من 50 ألف قرص مهلوس شهر سبتمبر

عالجت مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر العاصمة (6920) قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص، بالأموال والممتلكات قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة و كذا الجرائم المعلوماتية.

وفي حصيلة سجلتها شرطة العاصمة خلال شهر سبتمبر المنصرم وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها. تمكنت مختلف المصالح العملياتية بالميدان من حجز كميات معتبرة من المخدرات و المخدرات الصلبة. وصل وزنها إلى: 07 كيلوغرام و (828)غرام من مخدرات (القنب الهندي). (290.74) غرام من مادة الهيروين ،(149.13) غرام من الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى حجز 50344 مؤثر عقلي من مختلف الأنواع.