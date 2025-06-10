العاصمة: حجز 9.5 كلغ كيف معالج وأزيد من مليار سنتيم

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، من توقيف 14 شخص مشتبه فيه، ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، مع حجز9.5 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، 8243 قرص مؤثر عقلي.

وحسب بيان للشرطة فقد جاءت العملية إثر استغلال معلومات أمنية مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يروّجون للمخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها بعدّة أحياء بالعاصمة، عليه باشرت ذات المصالح تحرّيات معمّقة أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم تِباعا.

و تحت الإشراف الدائم والمستمّر للنيابة المختصّة إقليميا. وبعد الحصول على أذون بالتفتيش، تمّ حجز9.5 كلغ من القنب الهندي، 8243قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع .

كما تم حجز مليار (362) مليون و100 ألف سنتيم من عائدات بيع السموم.

إضافة إلى 6 مركبات سياحية ونفعية، و أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأحجام والأنواع.

هذا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.