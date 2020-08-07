العاصمة: حديقة التجارب الحامة تضع بوتوكول صحي تحسبا لإعادة فتحها

شرعت إدارة حديقة التجارب الحامة بالعاصمة بوضع بوتوكولا صحيا تحسبا لإعادة فتح الحديقة امام الزوار من خلال تكثيف عمليات التعقيم.

وحسب ما اوضحه المدير العام، عبد الكريم بولحية البروتوكول الصحي الذي تم وضعه يتمثل كذلك في مراقبة وجوب ارتداء الكمامات الواقية و احترام مسافة التباعد الاجتماعي .

وأضاف ذات المسؤول في تصريح لوأج أن هذا البروتوكول يدخل في التدابير الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

كما أشار بولحية أن الحديقة عرفت سلسلة من من حملات التعقيم التي برمجت بالتنسيق مع المقاطعة الإدارية لحسين داي.

أين تم تخصيص 4 شاحنات كبيرة بسعة 10 ألاف لتر ستجوب أطراف الحديقة غدا السبت لمزيد من التعقيم و التطهير.

وسيستمر برنامج التنظيف والتعقيم يوميا لما تفتح أبواب الحديقة.