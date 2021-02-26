العاصمة: حريق بالإقامة الجامعية للبنات أولاد فايت 3

نشب سهرة اليوم الجمعة حريق بأحد الغرف على مستوى الإقامة الجامعية للبنات أولاد فايت 3 بولاية العاصمة.

ووفق مصالح الحماية المدنية الحريق وقع في حدود الساعة 19 و 26 د بأحد الغرف الواقعة بالطابق الرابع بذات الإقامة.

تدخلت الحماية المدنية وسخّرت 3 شاحنات إطفاء وسيارتي إسعاف وتم السيطرة على الحادث وإخماذه.

وتم تسجيل إصابة 6 طالبات بحالة صدمة، كما أحدث حالة من الهلع والخوف وسط الطالبات.

وحسب مصدر من مديرية الخدمات الجامعية فإن الحريق تمثل في حريق كرسي وخزانة داخل الغرفة.

من جهتها مصالح الامن تدخلت بموقع الحادث وفتحت تحقيقا.