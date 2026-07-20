العاصمة.. حريق داخل مستودع للأحذية في بئر توتة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم، لإخماد حريق شب داخل مستودع للأحذية بالطابق الأرضي لـ “فيلا” تتكون من ثلاثة طوابق، بمنطقة سيدي عباد 2 ببلدية تسالة المرجة، دائرة بئر توتة، بولاية الجزائر.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل التدخل على الساعة 19:07. حيث لا تزال عملية إخماد الحريق متواصلة إلى غاية إعداد هذا الخبر.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل خمس شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف. وذلك بحضور مصالح الدرك الوطني، فيما تبقى العملية جارية.