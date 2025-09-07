العاصمة.. حريق “شالي” بحسين داي

سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، حادث نشوب حريق بمسكن جاهز ( شالي) ، بشارع فرنان حنافي رقم 44 ، بلدية حسين داي بالعاصمة.

وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 03سا38د، من أجل حريق شب بمسكن جاهز ( شالي). بشارع فرنان حنافي رقم 44 ، بلدية و دائرة حسين داي.

مشيرة أنه تمت السيطرة على الحريق ، دون تسجيل أي خسائر بشرية. في سخرت لهذه العملية 4 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.

