العاصمة.. حريق “شالي” بحسين داي
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، حادث نشوب حريق بمسكن جاهز ( شالي) ، بشارع فرنان حنافي رقم 44 ، بلدية حسين داي بالعاصمة.
وأوضحت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 03سا38د، من أجل حريق شب بمسكن جاهز ( شالي). بشارع فرنان حنافي رقم 44 ، بلدية و دائرة حسين داي.
مشيرة أنه تمت السيطرة على الحريق ، دون تسجيل أي خسائر بشرية. في سخرت لهذه العملية 4 شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
رابط دائم : https://nhar.tv/O4Qwo