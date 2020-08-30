العاصمة.. حريق غابة سلآست بوزريعة اتلف 16 هكتار من الاشجار والأحراش

أتى الحريق الذي إندلع أمس بغابة سلآست بأعالي بلدية بوزريعة بالعاصمة على 16 هكتار من الأحراش والحشائش والأشجار اليابسة.

وقالت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر ان إسعافات الحماية المدنية للعاصمة مدعمة بالوحدة الوطنية وحوامات الوحدة الجوية تتمكن من إخماد الحريق المهول الذي إندلع بغابة سلآست بأعالي بلدية بوزريعة، الحريق أتى على ما يقارب 16 هكتار من الأحراش والحشائش والأشجار اليابسة.

وتطلب إقحام ثلاثة أرتال متنقلة وحوامتين من الوحدة الجوية كما مكن من حماية السكنات والمؤسسات العمومية المحاذية للغابة.