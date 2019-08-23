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العاصمة :حريق مهول بغابة دنيا بارك 

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العاصمة :حريق مهول بغابة دنيا بارك 
بقلم م .فيصل

إندلع مساء اليوم الجمعة حريق مهول بغابة دنيا بارك والنيران تقترب من حظيرة سيارات جديدةمتواجدة بالقرب من الغابة.

هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه لحد الساعة، والسيطرة على النيران والحد من إنتشارها.

وحسب المكلف بالاعلام لدى مصالح الحماية المدنية فإن الحريق جاء على 3 بؤر تم السيطرة على واحدة، والعملية متواصلة.

وأضاف ذات المتحدث أنه تم تسخير 10 شاحنات للإطفاء،  للسيطرة على النيران واالحد من إنتشار وكذا تفاذي وقوع كارثة.

فيما لم يتم تسجيل أي خسائر في الارواح ماعدا في الثروة النباتية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=691913

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