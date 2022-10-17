العاصمة.. حريق مهول داخل بنايات فوضوية بمقبرة بوروبة

اهتز سكان مقبرة حي الجبل ببلدية بوروبة بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين في حدود الثانية والنصف زوالا على وقع حريق مهول اندلع بإحدى البنايات الفوضوية المتواجدة بالمقبرة.

واضطر هؤلاء السكان الذين يقطنون بهذه المقبرة منذ أزيد من 30 سنة، إلى مغادرة منازلهم خوفا من اجتياح النيران باقي السكنات، حيث قام البعض بإخراج قارورات غاز البوتان، فيما تكفل البعض الآخر بإخراج كبار السن.

وفور تلقيها بلاغا من المواطنين، تدخلت مصالح الحماية المدنية بسرعة، أين قامت بإخماد هذا الحريق والسيطرة على النيران ومنعها من الوصول إلى باقي هذه السكنات الفوضوية.

وحسب معلومات أولية، فإن هذا الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية، باستثناء خسائر مادية متمثلة في أثاث البيت الذي اندلع فيه الحريق.

وللإشارة، كان سكان مقبرة بوروبة قد ناشدوا في الكثير من المرات السلطات قصد ترحليهم إلى سكنات لائقة.