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أخبار الجزائر

العاصمة.. حريق يلتهم حافلات النقل الحضري في مستودع “كوريفة”

بقلم أسماء.ع
العاصمة.. حريق يلتهم حافلات النقل الحضري في مستودع “كوريفة”
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سجلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الأربعاء، حريق شب بحظيرة الحافلات تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بولاية الجزائر.

كما وقع الحادث على الساعة 04 و 43 دقيقة  داخل مستودع حافلات النقل الحضري، كوريفة. وأعلنت الحماية أنها تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق ومنع إنتشاره لباقي الحافلات على الساعة الخامسة و 55 دقيقة. وهذا  دون تسجيل خسائر بشرية.

في حين، أسفر الحريق عن  خسائر مادية مقدرة باحتراق 9 حالات.

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