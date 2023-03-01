العاصمة.. حريق يلتهم حافلات النقل الحضري في مستودع “كوريفة”

سجلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الأربعاء، حريق شب بحظيرة الحافلات تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بولاية الجزائر.

كما وقع الحادث على الساعة 04 و 43 دقيقة داخل مستودع حافلات النقل الحضري، كوريفة. وأعلنت الحماية أنها تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق ومنع إنتشاره لباقي الحافلات على الساعة الخامسة و 55 دقيقة. وهذا دون تسجيل خسائر بشرية.

في حين، أسفر الحريق عن خسائر مادية مقدرة باحتراق 9 حالات.