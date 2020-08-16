العاصمة.. حصيلة عمليات غلق المحلات التي لم تحترم التدابير الحد من إنتشار كورونا

تواصل اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع بالعاصمة عمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم التدابير الإحترازية المنصوص عليها في التعليمة الحكومية للحد من إنتشار كورونا.
فالمقاطعة الإدارية للرويبة تم تعليق نشاط 299 محل تجاري وغلق سوق حي الونشريس (DNC) بالرغاية.
والمقاطعة الإدارية للدار البيضاء تم تعليق نشاط 3492 محل تجاري وغلق سوقين بلديين وتعليق نشاط مركز تجاري واحد.
والمقاطعة الإدارية لزرالدة تم تعليق نشاط 81 محل تجاري وتعليق نشاط 8 مراكز تجارية.
والمقاطعة الإدارية لحسين داي تم تعليق نشاط 136 محل تجاري وغلق سوقين بلديين.
والمقاطعة الإدارية للدرارية تم تعليق نشاط 147 محل تجاري وغلق 3 أسواق بلدية وغلق مركزين تجاريين.
والمقاطعة الإدارية لبئر_التوتة تم تعليق نشاط 193 محل تجاري وغلق سوق بلدي واحد.
والمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس تم تعليق نشاط 302 محل تجاري وغلق سوقين بلديين.
والمقاطعة الإدارية لسيدي_أمحمد تم تعليق نشاط 251 محل تجاري وتعليق نشاط 3 مراكز تجارية وغلق 3 أسواق بلدية.
والمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله تم تعليق نشاط 23 محل تجاري وغلق سوق بلدي واحد.
والمقاطعة الإدارية لبراقي تم تعليق نشاط 166 محل تجاري .
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