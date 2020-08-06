العاصمة.. حصيلة مراقبة المحلات التجارية والأسواق التي لم تحترم تدابير مكافحة كورونا

كثفت اللجنة المختلطة المكلفة بالمراقبة والردع لمصالح المقاطعات الإدارية لولاية الجزائرمن جرجاتها اليوم الخميس.

وكانت الحصيلة اليومية لعمليات غلق المحلات التجارية والأسواق البلدية والمساحات التجارية التي لم تحترم التدابير الإحترازية للحد من إنتشار وباء كورونا “كوفيد19”.

بالمقاطعة الإدارية للرويبة، تم تعليق نشاط 271 محل تجاري وغلق سوق حي الونشريس “DNC” بالرغاية.

وبالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء تم تعليق نشاط 3450 محل تجاري وغلق سوقين بلديين وتعليق نشاط مركز تجاري واحد

وبالمقاطعة الإدارية لزرالدة تم تعليق نشاط 79 محل تجاري وتعليق نشاط 8 مراكز تجارية.

وبالمقاطعة الإدارية لحسين داي تم تعليق نشاط 136 محل تجاري وغلق سوقين بلديين.

وبالمقاطعة الإداري للدرارية تم تعليق نشاط 132 محل تجاري.

وبالمقاطعة الإدارية لبئر التوتة تم تعليق نشاط 191 محل تجاري وغلق سوق بلدي واحد.

وبالمقاطعة الإدارية لبئر مرادرايس تم تعليق نشاط 281 محل تجاري وغلق سوقين بلديين.