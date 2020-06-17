العاصمة.. حملة لنزع اللافتات الإشهارية غير المرخصّة في الرويبة

بوشرت، اليوم الأربعاء، حملة لنزع اللافتات الإشهارية الموضوعة من دون رخص قانونية تنفيذا لتعليمات الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة.

وقام أعوان مصالح المقاطعة الإدارية للرويبة بالتنسيق مع بلديات المقاطعة والمصالح الأمنية بنزع اللافتات الإشهارية التي لا يملك أصحابها رخصا قانونية لوضعها.

وفي هذا الإطار، دعا الوالي المنتدب أصحاب هذه اللوحات الإشهارية إلى الاقتراب من المصالح المتخصصة للتحصل على التراخيص القانونية.

كما أعلم مصالحه بمواصلة حملة نزع العوائق والحواجز الموضوعة بصفة عشوائية من دون رخص، سواء في الأرصفة أو الطرق العمومية، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن.

معين تيت