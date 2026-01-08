العاصمة: خرجات فجائية في الإدارات والمؤسسات العمومية

ترأس، الوزير والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص لمتابعة عدد من الملفات الهامة.

ومن الملفات المعروضة، وضعية معالجة عرائض وانشغالات المواطنين. حيث تم خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2025، التكفل بـ 1412 عريضة من أصل 1470. أي ما يعادل نسبة 96 بالمائة.

كما قدمت المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، إحصائيات مفصلة حول العرائض التي استقبلتها هيئتها، والتي بلغت 2664 عريضة. تم التكفل بنسبة 97 بالمائة منها.

ومن جهته، أكد الوزير والي العاصمة، على ضرورة رقمنة وتوحيد آليات استقبال ومعالجة انشغالات المواطنين. مع تنظيم خرجات ميدانية فجائية لتعزيز آليات المراقبة. خاصة ما تعلق بظروف الاستقبال والمعاملة على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

