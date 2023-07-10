العاصمة.. دخول نفقي الشراقة حيز الخدمة

أشرف، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ، اليوم الاثنين، على زيارة عمل وتفقد لعدة مشاريع تابعة للقطاع بالعاصمة. وكان وزير الأشغال العمومية رفقة والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي.

كما كانت المحطة الأولى، للوفد وضع حيز الخدمة النفقين الأرضيين الموجودين على مستوى الطريق الوطني(RN41) ببلدية الشراقة. سيما وأن هذا المشروع المنجز يكتسي أهمية جد كبيرة في فك الاختناق المروري على مستوى الطريق الوطني. وسيريح مستعملي الطريق في تفادي الازدحام خاصة الوافدين إلى قلب العاصمة. أين قدم مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عرضا وتقريرا مفصلا حول المشروع.

وتأتي هذه المشاريع تجسيدا على أرض الواقع، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القاضية بالعمل بكل جهد والنهوض بمختلف القطاعات التي تخدم تطلعات المواطنين، وتقدم أحسن الخدمات لهم.

ويحضر زيارة العمل والتفقد كل من رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، الأمين العام، نواب المجلس الشعبي الوطني، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لشراقة. السلطات الأمنية للمقاطعة الإدارية، المدراء التنفيذيون، المدراء العامون للمؤسسات العمومية الولائية، وإطارات الولاية.