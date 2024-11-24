العاصمة.. دخول نفقي “لاكوت” حيز الخدمة

تم صبيحة اليوم الأحد، وضع حيز الخدمة للنفقين الأرضيين ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، تحت اشراف السلطات المحلية، والأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، و الأمين العام لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني.

وأكد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، في تصريح للصحافة. خلال عملية تدشين ووضع حيز الخدمة للنفقين الأرضيين ببلدية بئر مراد رايس. أن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى تخفيف الضغط المروري على مستوى المدن الكبرى ومن بينها الجزائر العاصمة.

من جهته، أوضح الأمين العام لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني، أن ولاية الجزائر وقطاع الأشغال العمومية. كانا عن وعدهما في انجاز هذا المشروع الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. للقضاء على النقاط السوداء التي تعرقل حركة المرور.

وكانت مدة الإنجاز بالنقطة التي يطلق عليها مستعملو الطريق اسم “لاكوت” 12 شهرا حيث قلصت إلى 6 أشهر. إلى أن وصلت إلى 4 أشهر، مشيرا، أن الأشغال كانت متواصلة ليلا نهارا-يضيف ذات المتحدث-.

كما أوضح ذات المسؤول، أن النفق يمتد على طول 300 متر، حيث يمكن مستعملي الطريق. من الولوج الى بئر مراد رايس مباشرة والقدوم من الدار البيضاء نحو البليدة.

في حين أشار أنه كمرحلة ثالثة والتي تعد الأخيرة تتمثل في المحطة البرية التي هي في طور الانجاز. يمكن الولوج إليها بدون عرقلة حركة المرور، كما ستكون هناك تهيئة أخرى على مستوى الينابيع لتكون حركة وسيولة أكثر.

كما شكر عبد الرحمان رحماني بالمناسبة، كل المساهمين في انجاز هذا المشروع من سلطات محلية. مديرية الأشغال العمومية، رئيسة المشروع، القائمين على المشروع، مكاتب الدراسات الجزائرية كلها.

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