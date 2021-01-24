العاصمة: درك الحراش يسترجع السيارة المسروقة بواد السمار ويوقف السارق

أخبار الجزائر
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العاصمة: درك الحراش يسترجع السيارة المسروقة بواد السمار ويوقف السارق
بقلم أمينة داودي

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش من توقيف المشتبه فيه الذي قام بسرقة السيارة السياحية ببلدية واد السمار.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن عملية التوقيف تمت بعد استغلال صورة المشتبه فيه عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ليتم تنشيط عنصر الإستعلام والتحري على هوية المشتبه فيه، وتم توقيف المعني وبعد التحقيقات المتواصلة تم توقيف شريكه المشتبه الثاني.

وبعد إستصدار إذن بتمديد الإختصاص، تمكن عناصر الدرك من استرجاع السيارة المسروقة التي كانت مخبأة بإقليم ولاية تيزي وزو.

وأضاف البيان، أن الموقوفان تم تقديمهما أمام الجهات المختصة عن تكوين جمعية أشرار والسرقة.


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