العاصمة..درك سيدي موسى يوقف شبكة اجرامية للسطو على المصانع

اوقفت مصالح الدرك الوطني بسيدي موسى 3 أشخاص، بالإضافة الى وسائل استعملت في عملية سطور مسلح تعرض له مخزن للمشروبات الغازية.

وحسب بيان قيادة الدرك الوطني، فإنه بناء على شكوى تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي موسى التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي مفادها تعرض مخزن للمشروبات الغازية لأحد العلامات التجارية، لعملية سطو مسلح نفذه مجموعة من المجرمين مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء وملثمين مستعملين للألبسة خاصة وقفازات لطمس معالم الجريمة.

أين تمكن الجناة من الوصول للخزانات الفولاذية وسرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية المقدر بــ 276 مليون سنتيم وكذا سرقة سيارة نوع ايسوزو تستعمل في نقل ومراقبة عمال الحراسة ثم الفرار إلى وجهة مجهولة.

وأضاف ذات البيان، أنه فور تلقي الشكوى تم تشكيل فريق من المحققين وبمعية خلية الشرطة التقنية والعلمية تم التنقل إلى المخزن المستهدف لإجراء المعاينات الأولية ورفع قرائن ودلائل من مسرح الجريمة، شرع المحققون في إستغلال كاميرات المراقبة التابعة لمختلف الخواص والمؤسسات العمومية.

كما تم الإستعانة بخبراء وتقنين تابعين للدرك الوطني، الأمر الذي مكن من تحديد أحد الفاعلين بأحد الولايات المجاورة، وبعد التعمق في التحقيق تم التوصل إلى باقي أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات مجاورة .

ومكنت هذه العملية النوعية مكنت من توقيف 3أشخاص بالإضافة إلى وسائل إستعملت في تنفيذ الجريمة عبارة عن آلات قطع كهربائية، قفازات معدات مختلفة، كما تم حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وهواتف نقالة.كما تم توقيف أفراد الشبكة بولاية مجاورة، تم استرجاع السيارة المسروقة نوع إيسوزو.

وبعد إستيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية لإرتكابهم جناية تكوين جمعية أشرار للإعداد جناية، السرقة المقترنة بظروف حمل أسلحة ظاهرة، العنف، التهديد، التعدد، الليل، التسلق، الكسر وإستحضار مركبة لتسهيل الفعل وتيسير الهروب.