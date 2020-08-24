العاصمة.. ربط أكثر من 7 ألاف منزل بمناطق الظل بالغاز الطبيعي والكهرباء

عرض وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم برنامج تطوير قطاعه في ولاية الجزائر، على غرار شبكة الغاز والكهرباء.

وحسب البرنامج الذي عرضه خلال زيارته للعاصمة سيتم ربط 10080 سكن بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء، من خلال 128 مشروع سيتم تجسيدها على مستوى إقليم ولاية الجزائر.

وتتوزع المشاريع، 71 مشروع خاص بالربط بشبكة الكهرباء و57 مشروع خاص بالربط بشبكة الغاز الطبيعي.

أما مناطق الظل بالعاصمة، فسيتم ربط 7273 سكن بالغاز الطبيعي والكهرباء من خلال 111 مشروع.

منها 25 مشروع ربط بشبكة الكهرباء و86 مشروع ربط بالغاز الطبيعي.