العاصمة.. رجل يحاول قتل زوجته في برج الكيفان

عالجت مصالح الأمن بولاية الجزائر محاولة قتل رجل لزوجته عن طريق الحرق بمادة البنزين، الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض.

وتمكن الأمن الحضري الثالث برج الكيفان لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من معالجة قضية محاولة القتل عن طريق الحرق بمادة البنزين، الضرب والجرح العمدي بواسطة سكين.

العملية جاءت إثر شكوى مقدمة من طرف زوجة المشتبه فيه ، بخصوص محاولة قتلها، بعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه اْين تم حجز سلاحين محظورين وكمية من المشروبات الكحولية قدرت ب 201 قارورة وهاتف نقال.