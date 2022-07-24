العاصمة.. رحلة إلى تركيا للمتفوقين في البكالوريا وهؤلاء المعنيين

دعا الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مديرية التربية لولاية الجزائر شرق إلى الاتصال بالمتفوقين في البكالوريا. وهذا من أجل إحضار الوثائق اللازمة التي تمكنهم من الذهاب في رحلة إلى تركيا.

كما أشار الديوان، إلى أن القرار يدخل في إطار تكريم متفوقي امتحان شهادة البكالوريا دورة 2022 برحلة إلى تركيا.

في حين أشار الديوان، إلى أنه على الطلبة المعنيين إحضار الوثائق اللازمة قبل يوم 25 جويلية كآخر أجل للتسجيل في الرحلة.

ويحتوي الملف على جواز سفر صالح لستة أشهر على الأقل، 3 صور شمسية حديثة ذات خلفية بيضاء “مخصصة للتأشيرة”. وشهادة ميلاد عادية ونسختان أصليتان بالإذن بالسفر إلى تركيا صالحة إلى غاية 31 أوت ومسلمة من طرف محافظة الشرطة. ولا تقبل الرخصة المسلمة من طرف البلدية، وصورة طبق الأصل للصفحتين الأولى والثانية لجواز السفر. إضافة إلى الالتزام الخاص الذي يثبت عدم إصابة المتفوق بأي مرض مزمن.

وستتكفل مديرية التربية بتسليم هذه الوثائق إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قبل تاريخ المشار إليه أعلاه.

كما نشر الديوان القائمة الاسمية للمتفوقين، في البكالوريا حيث يتعلق الأمر بكل من بولعيش إيناس من باب الزوار. ولكاش آية من الرويبة، وحلفاوي زهرة أحلام من الحراش، وتوات ملاك من الرغاية، سراي أيمن من بابا الزوار. إضافة إلى مصباح نور الهدى من عين طاية، وبوكسوة مريم نور من الرغاية.

في حين، أمرت مديرية التربية، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير مع السلطات المحلية لتمكين المتفوقين من الحصول على جوازات السفر في الآجال المحددة. وتبليغ باليد المراسلات المرفقة لمتفوقي الولاية فور استلامها.