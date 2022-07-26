العاصمة.. سارقو الهواتف النقالة في شاطئ “فرنكو” في قبضة الأمن

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من وضع حد لجمعية أشرار مختصة في شرقة الهواتف النقالة في شواطئ رايس حميدو بالعاصمة.

كما انطلقت أطوار قضية الحال، بعد تسجيل عدّة شكاوي من طرف مواطنين على مستوى الأمن الحضري الرايس حميدو. مفادها تعرّضهم لسرقة هواتفهم النقّالة بأحد الشواطئ الصخرية، بعضها كان تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

وعلى إثر هذه المعطيات وتحت الإشراف الدائم للنيابة المختصّة إقليميا، تمّ تسطير خطّة ميدانية. حيث أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي في عمليات السرقة التي طالت 9 ضحايا. وبمواصلة التحريات، تمّ توقيف شخصين آخرين بعد أن ثبُت تورّطهما في العمل الإجرامي بالأدلة العلمية والتقنية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.