العاصمة.. سارق الدراجات النارية في أولاد فايت مهدد بـ5 سنوات حبسا

التمس وكيل الجمهورية لدى الجنح بشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الثاني من العمر “ب.م” بعد قيامه بسرقة الدراجات النارية. والذي ثبت من خلال عرضه أمام هيئة المحكمة عشية اليوم وفقا لاجراءات المثول الفوري، أن المتهم ينتهج طريقة واحدة في سرقته الدراجات النارية،.من خلال بيع لمواد التنظيف عن طريق شاحنة، بهدف السرقة.

وخلال المحاكمة، صرح الضحية ان المتهم سبق و ان قام بسرقة عدة مواطنين من ابناء حيه بمنطقة أولاد فايت.

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة السرقة بالتعدد. حيث انكر كل ما نسب له من تهم ،بحجة انه ذهب الى منطقة أولاد فايت من اجل العمل و ليس بهدف السرقة ، وعلى ضوء المعطيات الواردة التمس وكيل الجمهورية تسليط العقوبة السالف ذكرها ، مع التماس امر الايداع من الجلسة ، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة لاحقة.