العاصمة: سارق الدراجات النارية في قبضة الأمن

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على سارق الدراجات النارية، والذي ثبت من خلال عرضه أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس للمحاكمة. انه كان يقوم بالترصد لضحاياه بالشارع بعد ركنهم لدراجاتهم النارية. ويقوم بعدها بمساعدة شريكه بسرقتها و تحويلها الى مكان مجهول .

تفاصيل قضية الحال انطلقت بعد شكاوى عديدة من طرف الضحايا و من بينهم الضحية ” م٫م” الذي قام برفع شكوى ضد المتهم الموقوف ” ق٫ع” يتهمه بسرقة دراجته النارية بالطريق العمومي ،و بعد مثول المتهم للمحاكمة انكرالتهم المنسوبة اليه ،وصرح ان صديقه هو من قام باعارته تلك الدراجة النارية ،الا ان القاضي واجهه بصحيفة السوابق العدلية الخاصة وتبين انه مسبوق مسبوق قضائيا في جرائم السرقة ،فيما التمس المتهم من القاضي بالصفح عنه ,و منحه فرصة أخيرة كونه لم يتعمد اقتراف الجرائم المتابع لأجلها، وعلى ضوء المعطيات الواردة التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .

