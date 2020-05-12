العاصمة: سقوط عمود إنارة ملعب 20 أوت وإنهيارجدار على سيارتين ببلوزداد بسبب الرياح

تسببت الرياح القوية التي ضرب عدة ولايات من الوطن منها العاصمة اليوم الثلاثاء في عدة خسائر مادية دون تسجيل ضحايا.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد تم تسجيل سقوط عمود إنارة للملعب البلدي 20 أوت 1955 ببلدية محمد بلوزداد بالعاصمة.

كما سجل سقوط وإنهيار جدار على 2 سيارتين بحي شارع مرزاق ديب بذات البلدية، دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

وبفعل الرياح سقطت عدة أشجار ببلكور منها أمام مقبرة سيدي امحمد وسقطت بعض البنايات الهشة بذات الحي العريق.

وعلى إثر هذا تدعوا ذات المصالح إلى اخد الحيطة والحذر عدم الإحتماء تحت الشرفات أوالأعمدة والأسلاك الكهربائية وغلق النوافد بإحكام وعدم فتحها.