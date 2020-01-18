العاصمة: سكان حي “عدل” بالسويدانية يستغيثون.. “أطفالنا في خطر نريد حل”!

استيقظ، سكان حي “عدل” في منطقة السويدانية، على وقع حادثة سقوط، أحد الأسوار.

وحسب تصريحات السكان، فإن المنطقة التي شهدت الحادثة، يمر فيها الأطفال ويلعبون بالمكان.

ولحسن الحظ، ذلك اليوم، لم يكن هناك أطفال أو مارة بالمكان، حسب ما افاد به السكان.

وتقول العائلات، إن في العديد من المرات كان وفد تابع للوكالة يأتي ويكتب تقرير، كان آخرها ترحيل أحد أعوان العمارة الى منزل آخر.

لكن -تضيف العائلات-،أن أطفالهم يلعبون في ذلك المكان،ومنازلهم قريبة جدا من الأسوار الهشة،وانزلاق للتربة في كل مرة تسقط بها الأمطار.