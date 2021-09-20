العاصمة.. “سونلغاز” تصدر بيانا حول حادث سقوط عمود كهربائي ببلدية القبة

تم اليوم الإثنين 20 سبتمبر، تسجيل حادث سقوط عمود كهربائي على مستوى بلدية القبة بالجزائر العاصمة، ولم يؤثّر الحادث الذي وقع جراء اصطدام مركبة من الصنف الثقيل (شاحنة) بالعمود، على إمدادات زبائن سونلغاز بالطاقة الكهربائية.

وحسب بيان شركة “سونلغاز“، فإن الحادث الذي وقع تمام الساعة 14:21 دقيقة، مس منشأة هامة لنقل الكهرباء، وهو ما أدى إلى التأثير على خطي التواتر العالي لنقل الكهرباء 220 كيلوفولط، يربطان بين القبة ومركز الكهرباء أولاد فايت الفرعية.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الحادث لم يكن له أي تأثير على الإمداد بالكهرباء، و ذلك بفضل طبيعة نظام انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء المترابط والمؤمّن، وكذا بفضل السهر المستمر لمشغلي النظام الكهربائي، الذين يضمنون سلامة الشبكات في كل لحظة وتشغيلها الأمثل، حيث أصبح ضمان استمرارية الخدمة، ممكنا بفضل التنشيط الآلي لمخطّطات التدخل، وذلك نظرا للاستثمارات الهامة التي قام بها مجمّع سونلغاز في إطار تقوية وتعزيز شبكاته وجعلها أكثر صمودا، يضيف البيان.

وبمجرد الإبلاغ عن الحادث، سارعت كل من الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء (GRTE)، والشركة الجزائرية لتوزيع الغاز والكهرباء (SADEG) . وعلى الفور في إرسال فرق التدخل السريع لإجراء الإصلاحات الضرورية واللاّزمة. كما تم التموين بالمعدات الضرورية بشكل عاجل من طرف (GRTE)، التي جنّدت جميع الموارد البشرية والمادية لإصلاح الخط في أسرع وقت ممكن، ودون أن يكون لأشغال الإصلاح أي تأثير على تزويد الزبائن بالكهرباء.