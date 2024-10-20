العاصمة: سيارة اشتراها رئيس الدرك بالدويرة تطيح بشبكة تزوير

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء، اليوم الأحد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ب.حمزة”. لضلوعه في قضية تزوير طالت ملف قاعدي لسيارة من نوع ” سيتروان برينغو”، عام 2019. بيعت لرئيس فصيلة الدرك الوطني بالدويرة.

حيث كللت التحريات الأولية السيارة تم تسجيلها بهوية مزورة ” كما تم استعمال بصمة المدعو “ذ.احمد” جار المتهم الحالي. في استمارة البيع التي تمت ببلدية الكاليتوس.

كما قادت التحريات أن مجموعة كبيرة من السيارات مستوردة من الخارج. في إطار سياحة وأخرى برخصة استيراد مؤقتة، تم ادخالها إلى أرض الوطن وبيعت بطرق مشبوهة ” استعمال هويات وهمية”. بتواطؤ شبكة وطنية يقودها موظفون بمكتب تنقل السيارات بباش جراح بالعاصمة. ليتم توقيفهم جميعا واحالتهم أمام الجهات القضائية ثم ادانتهم بأحكام متفاوتة العقوبة. من بينهم المتهم الحالي الذي تم حكم عليه غيابيا من طرف محكمة الحال، ليمثل مجددا لمعارضة الحكم.

وفي تفاصيل القضية، حسب ما تم مناقشته بالجلسة، أين تأسس الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري. كطرف مدني. فيما تغيبت باقي الأطراف عن الجلسة، من بينهم المتصرف القضائي لمجمع ” سوفاك”. و”سوفاك” لإنتاج المركبات وكالة فوكة. بالإضافة إلى الوكيل المعتمد لبيع السيارات لمؤسسة ” سوفاك”. والممثل عن بلدية باش جراح.

حيث أن المتهم صرح أمام قاضي الجلسة بأنه قام بشراء المركبة عام 2019، من عند المدعو ” ذ.احمد” ابن الحي. مقابل مبلغ 198 مليون سنتيم، بعدما وجد السيارة معروضة للبيع على الطريق العمومي. متراجعا عن تصريحاته الأولية أمام رجال الضبطية اين صرح بأنه اشترى السيارة من احد الأشخاص يجهل هويته.

كما أضاف أنه وبعد مضي 8 أشهر قام ببيع السيارة لرئيس فرقة الدرك الوطني ببلدية الدويرة. بعد استخراج بطاقتها الرمادية من بلدية الكاليتوس، ولم يكن يعلم وقتها بأنها بملف قاعدي مزوّر.

وعن المدعو ” ك.مراد” الهوية المزورة التي لم يتم تحديدها من طرف المحققين. فقد تبين من طرف وكالة ” بيجو” الجزائر بأن الاسم ينطبق على سيارة مستوردة من نوع “سيتروان”.