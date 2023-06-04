العاصمة: شاب يقتل صديقه بعد رفض زعامته على الحي في باب الزوار

تورط ثلاثة متهمين موقوفين بالمؤسسة العقابية بالحراش من بينهم امرأة تقطن بولاية وهران، في جريمة قتل فظيعة. راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر ويتعلق الامر بالمدعو “ش.ص.ا”.

ولاذ المتهم الرئيسي بالفرار الى ولاية وهران بعد توجيه طعنتين قاتلتين للضحية بواسطة سيف بحي الجرف بباب الزوار.

وتورطت المتهمة الموقوفة “و.ا” البالغة 36 عاما في القضية بعد ايوائها الجاني في منزلها، بطلب من أحد معارفها. موهما إياه بأن صديقه بصدد السفر إلى الخارج بطريقة غير شرعية.

ويواجهكل من ” ب.م.ن” ، و” ا.ح”، و ” ح.س”، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء. تهما تتعلق بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة مساعدة مرتكب جناية على الاختفاء أو الهرب.

فبتاريخ 4،سبتمبر 2022، على الساعة 14: 20 دقيقة تلقى أفراد الشرطة القضائية لأمن الجزائر. نداء من قاعة العمليات مفاده تواجد شخص بمستشفى سليم زميرلي بالحراش. قد وافته المنية بعد تعرضه لاعتداء بسكين على مستوى الفخذ، بالمكان المسمى حي الجرف بباب الزوار.

وتوصلت التحريات الأولية أن المشتبه فيه هو ” ب.م.ن” فر من حي الجرف الى مكان مجهول وبيده آداة الجريمة. قبل أن يتم استرجاع السلاح “سيف” وعليه آثار دم على بعد 400 متر من مسرح الجريمة. مقابل مدخل الاقامة الجامعية للبنات بحي الجرف.

وتم توقيف الجاني “ب.م.ن” بتاريخ 9 سبتمبر 2022، بمسكن المسماة “و.ح” بوهران.

واعترف المتهم باقترافه الجريمة، مرجعا السبب انه كان في صراع دائم مع الضحية. لأنه كان يريد فرض سيطرته على أبناء الحي.

وبيوم الوقائع توجه من مسكنه ببومرداس الى باب الزوار، أين وصل في حدود الساعة الـ11 صباحا.

وبعد مروره بالعمارة الزرقاء التقى ببعض المقيمين بها. وبقي رفقتهم الى ان وصل الضحيه “ش.ص” أين نشب شجار وصل الى حد التشابك بالأيدي ليتدخل الحاضرون وفرقا بينهما.

وبعد ذلك عاد الشجار مجددا وعلى اثرها قام باخراج سكين كبير كان يحفيه تحت حزام سرواله ووجه له ضربة على مستوى مؤخرة الفخذ. وفور سقوط الضحية وجه له ضربة ثانية في الظهر ولاذ بالفرار.