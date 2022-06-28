العاصمة..شرطة الحراش توقف 13 شخصا في موكب زفاف
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، 13 شخصا عن قضية غلق الطريق وعرقلة حركة المرور وإعاقتها من طرف موكب زفاف وذلك على مستوى نفق وادي أوشايح بالحراش.
وفي بيان لذات المصالح أنه على اثر نداء من قاعة الإرسال مفاده غلق حركة المرور داخل نفق وادي أوشايح باتجاه العاصمة من قبل موكب زفاف، تقدم عناصر المصلحة إلى عين المكان.
حيث تم توقيف ثلاثة عشر شخصا مع حجز تسعة مركبات ودراجة نارية، حيث قام أصحابها بالترجل من مركباتهم للاحتفال داخل النفق الأمر الذي أدى إلى غلقه.
هذا بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
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كما تمكنت مصـالح أمـن ولايـة الجزائر، العاصمة ممثلـة فـي فرقـة الشـرطة القضائية بأمن المقاطعة الإداريـة بالحـراش، من تفكيك جماعة إجراميـة عـن قضية الإعداد لجنايـة السـرقة الموصوفة للمركبات، وتهريب قطع غيار مركبات ذات منشأ أجنبي.
وفي هذا السياق، مكنت قضية الحـال التـي كـانـت تـحـت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة، مكنـت ذات المصلحة مـن توقيـف 7 أشخاص مسبوقين قضـانيا ينحدرون مـن ولايـة الجزائـر.
كمـا أن التحريـات فـي القضـية أضـفت إلـى اسـترجاع ثـلاث 3 مركبـات مسروقة، مـع حـجـز مـركبتين تستعملان فـي السـرقة.
بالإضـافة إلـى قطـع غيـار سـيـارات، محركات وتوابع مركبات مع مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم و 4 جوازات سفر.
هذا و استكمال الإجراءات القانونيـة المعمـول بـهـا، تـم تقـديم المشتبه فيهم أمـام النيابـة بعد ىالمختصة إقليميا.
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كما أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الأمن الحضري السادس بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد. مشتبها فيه محل عدّة شكاوي في قضايا نصب واحتيال.
قضية الحال جاءت بعد تسجيل الأمن الحضري لشكاوي خاصة بقضايا نصب واحتيال راح ضحيّتها ثلاث مواطنين.
وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، باشرت المصلحة تحرّياتها حول القضية. حيث تم الوصول إلى أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا في قضية تزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية وأخرى إدارية. السرقة المقترفة بظرف التعدّد.
وفي هاته القضية كان يعمل المتهم على اختيار ضحاياه من متوسّطي السن ويعرض عليهم سيارات للبيع تكون مركونة لمدة طويلة.
وكان المتهم يوهم زبائه بأن أصحابها مقيمين خارج التراب الوطني، وحين إتمام صفقة البيع. يتحجّج بعدم وجود والده باعتباره صاحب السيارة
وبهذا نصب على ضحاياه في مبالغ مالية قاربت النصف مليار سنتيم. كما كان أيضا يَعِدُ ضحاياه بمساعدتهم للحصول على تأشيرات سفر إلى الخارج.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.