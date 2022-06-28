العاصمة..شرطة الحراش توقف 13 شخصا في موكب زفاف

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش، 13 شخصا عن قضية غلق الطريق وعرقلة حركة المرور وإعاقتها من طرف موكب زفاف وذلك على مستوى نفق وادي أوشايح بالحراش.

وفي بيان لذات المصالح أنه على اثر نداء من قاعة الإرسال مفاده غلق حركة المرور داخل نفق وادي أوشايح باتجاه العاصمة من قبل موكب زفاف، تقدم عناصر المصلحة إلى عين المكان.

حيث تم توقيف ثلاثة عشر شخصا مع حجز تسعة مركبات ودراجة نارية، حيث قام أصحابها بالترجل من مركباتهم للاحتفال داخل النفق الأمر الذي أدى إلى غلقه.

هذا بعد استكمال الإجراءات القانونية، تمّ تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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