العاصمة.. شرطة الدويرة توجه نداء بخصوص سارقة مجوهرات

أطلق الأمن الحضري الثالث الدويرة بأمن المقاطعة الإدارية الدرارية، نداء للجمهور بخصوص المدعوة “م .ك”، يشتبه بتورطها في قضية السرقة من داخل محل مجوهرات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، المشتبه فيها متابعة بتهمة قضية السرقة من داخل محل مجوهرات. وهذا من خلال استبدال المعدن الأصفر الثمين بآخر مقلد لتمويه الضحايا وسرقتهم.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المتهمة، سواء التقاها شخصيا أو تعامل معها أو له معلومات بصفته شاهدا، التوجه إلى مقر الأمن الحضري الثالث لأمن المقاطعة الإدارية الدويرة، أو إلى محكمة القليعة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.