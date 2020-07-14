العاصمة.. شرفة يستقبل جمعية “ذرة الفلاح” و”نجوم الشباب”

استقبل يوسف شرفة والي ولاية الجزائر، اليوم الثلاثاء ، ممثلي الجمعية الخيرية “ذرة الفلاح” وجمعية”نجوم الشباب” اللتان تنشطان على مستوى بلديات المقاطعة الإدارية لزرالدة.

حيث أستمع الوالي، لعرض تقدمت به الجمعيتان حول نشاطاتهما الجمعوية، لاسيما مساهمتها الفعالة في إطار الوقاية والحد من إنتشار فيروس كورونا “كوفيد19″، وكذا إنخراطهما في عملية تحسيس المواطنين بمخاطر هذه الجائحة وإلزامية التقيد بالتدابير الوقائية.

كما تم خلال هذا اللقاء التفكير في الطرق والحلول التي من شأنها تفعيل عملية تحسيس المواطنين بالشكل الذي يؤثر في ذهنياتهم ويغير بعض السلوكات السلبية.

وتكتل الجمعيات في شكل تنسيقيات محلية حتى يكون العمل الجمعوي أكثر تنظيما وفعالية.

الإعتماد على العمل الجمعوي الجواري وتشجيع المبادرات الرامية الى تأسيس الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري ولجان الأحياء.

وأشاد الوالي بالدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات في تأطير وتحسيس المواطنين توعيتهم بمخاطر هذا الوباء، كما أعرب عن إستعداده لمرافقة هذه الجمعيات في كافة المبادرات والنشاطات الميدانية التي يقومون بها.