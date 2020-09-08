العاصمة.. شرفة يستمع لإنتشغالات جمعية حي سيدي بالنور في المحالمة

استقبل والي ولاية الجزائر يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء ، ممثلين عن جمعية حي سيدي بالنور بلدية المحالمة.

اعضاء الجمعية الذين استوقفوا الوالي خلال زيارته التفقدية للمركب الإستشفائي ” الأم والطفل” لطرح إنشغالاتهم بتاريخ 02 سبتمبر 2020.

اللقاء الذي تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الكريم بالنور، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله مداحي حورية، والمدراء التنفيديين للولاية.

وأقيمت جلسة عمل وتشاور بعد أن استمع الوالي لمختلف انشغالات جمعية حي سيدي بالنور و المتمثلة غياب النقل العمومي والمدرسي، غياب شبكة غاز المدينة، تدهور وضعية الطريق، نقص الإنارة العمومية، تحويل المصلى إلى مسجد، غياب المنشات الرياضية، غياب متوسطة و ثانوية بالحي، انعدام فضاءات التسلية، غياب مكتب البريد والمواصلات و انشغالات أخرى.

حيث أسدى الوالي تعليمات للجهات المعنية بخصوص دراسة جملة هذه الانشغالات و إيجاد الحلول الممكنة في أقرب الآجال.

في الأخير ثمن رئيس المجلس الشعبي الولائي لقاء والي ولاية الجزائر مع جمعيات المجتمع المدني، كما أشاد بالدور البناء و المحوري للجمعيات في حل عديد المشاكل.